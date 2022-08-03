現代人生活壓力大，容易有頭痛問題，擔心自己可能是長了腦瘤。魏國珍醫師指出，腦組織裡若有逐漸長大的腫瘤時，腦壓增高就會引發頭痛，並分享6種患腦瘤的症狀，更提醒民眾若出現長期頭痛問題時，務必要到醫院做檢查，以免延誤治療。

新北市土城醫院副院長魏國珍醫師在《健康2.0》頻道中解釋，當人體進入睡眠狀態時，呼吸速率減慢、氧氣濃度下降、二氧化碳升高，身體自然反應會將腦部血管擴張，讓多點血液流進腦組織，以防腦部缺氧，而這時腦部若有持續長大的腦瘤，腦壓增高就會引發頭痛。

魏國珍醫師提到，腦瘤患者容易在睡到一半時，腦壓突然增加而頭痛，痛感會讓人在半夜驚醒，有時早上睡醒也會感覺到痛，而腦瘤的症狀與腫瘤位置、大小與特性有關，不同位置造成症狀也不同，常見症狀例如運動或感覺異常；空間感不靈敏；走路搖搖晃晃；語言、認知功能喪失；健忘或個性改變。

而其中較特別的是「腦下垂體腺瘤」，雖然它很小，卻會導致荷爾蒙異常，因而出現不孕症、巨人症等症狀，除此之外，腦瘤還可能伴隨癲癇發作，嚴重影響生活品質。不過目前科學還未找到造成腦瘤的原因，因此無法預防，民眾若長期有頭痛問題，建議尋求專科醫師協助，進行詳細的身體或神經學檢查。