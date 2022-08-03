大陸突然禁止台灣100多家食品廠產品進口，雲林縣有45家在名單內，雲林縣口湖鄉「保證責任魚類生產合作社」3日表示，由於大陸持續發展水產養殖業，台灣業者已不再將出口主力放在大陸，轉向歐、美、日、韓等國家，配合內銷市場多元經營，因此對雲林沿海水產養殖業影響並不大。

雲林沿海地區水產養殖業興盛，主要養殖物包括台灣鯛、鰻魚、虱目魚、烏魚、文蛤、牡蠣等，口湖鄉「保證責任魚類生產合作社」、水林鄉「保證責任福壽魚生產合作社」以飼養台灣鯛為主，此次都被大陸列入禁止進口名單。

口湖鄉「保證責任魚類生產合作社」總經理王益豐表示，早年台灣鯛主要出口大陸，後來許多台灣業者到大陸飼養台灣鯛，養殖技術流入大陸，且大陸還發展羅非魚養殖，其肉質與台灣鯛相似，加上大陸的人工、土地等成本相對較低，因此台灣的台灣鯛出口大陸已不具優勢。

王益豐說，台灣的台灣鯛經過不斷改良，其肉質鮮美，價格合理，並開發出蒲燒鯛、鯛魚排等產品，很受國人歡迎，內銷市場穩定且持續擴大，外銷則多銷往歐、美、日、韓等國家，許多台灣的台灣鯛養殖業者已多年沒有開拓大陸市場，所以此次大陸禁台產品進口，對業者影響不大。

水林鄉「保證責任福壽魚生產合作社」指出，大陸雖然有很大的消費市場，但競爭也是很激烈，價格壓得很低，加上出口航運費用愈來愈高，兩岸政局不斷改變，多年前就已將銷售重點轉向內銷。

台西、口湖地區的虱目魚、烏魚養殖業者提到，大陸與台灣的飲食習慣不太相同，大陸民眾吃不習慣虱目魚與烏魚，因此幾乎沒有出口大陸。