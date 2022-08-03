新竹市政府花12億重建新竹棒球場，工程品質引發批評。國民黨主席朱立倫下午在國民黨中常會上也質疑，新竹棒球場承包與監督廠商都是公共工程委員會資料庫中的問題廠商，但卻可以承攬監督政府工程，社會應共同監督、反省。

朱立倫說，公共工程的經費來自民眾的民脂民膏，工程品質好才有效率，如果只是外表做的好，在實質運用有問題，甚至有安全影響，就是對民脂民膏浪費，新竹棒球場是很明顯的案例。