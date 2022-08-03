大陸解放軍4日至7日在台灣東西南北周邊6個海域進行「重要軍事演訓行動」，國軍3日凌晨監控到2艘055型大陸飛彈驅逐艦現蹤花東外海，最近的距離花蓮港僅37浬。國防部回應台海周邊共艦動態均全程掌握。此外，國家中山科學研究院3日上午在台東外海火砲射擊如期舉行。

大陸解放軍宣布自8月4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊，畫面看來幾乎包圍台灣。

軍方人士表示，國軍3日凌晨監控到花東外海分別有2艘解放軍飛彈驅逐艦南北移動。國軍在3日凌晨2時監控，發現花蓮港外37浬有1艘大陸飛彈驅逐艦往南航行；凌晨4時在蘭嶼東南方45浬又發現另1艘大陸飛彈驅逐艦，向北航行。

對此，國防部回應表示，台海周邊共艦動態，國軍運用聯合情監偵手段，均能全程掌握。有關共軍動態，國防部均以料敵從寬原則進行評估，納入可能行動方案研討，並適切應處。

此外，根據國家中山科學研究院公告的對海（空）射擊報告單指出，8月3、4日在屏東九鵬基地朝台東外海進行火砲試射，最大彈道高度2萬5000呎。中科院回應，3日上午7時至下午2時的火砲試射如表定時間進行，至於4日是否取消或如期舉行，則看3日的試射結果而定。

台東盧姓漁民表示，台東這時期漁獲量本來就不多，漁民必須前往更遠的海域去捕魚，如今中共跟中科院都要對東部外海進行實彈射擊，漁民只能在近海作業，而捕到的魚又少，根本連油錢都不夠。

台東陳姓漁民則說，中科院要試射飛彈，民眾本來就應該支持，這是國家軍事發展重要的環節，但仍盼中科院能否跟漁民協商，盡量在小月試射，大月就讓漁民好好捕魚。

055型飛彈驅逐艦被認為是除航空母艦和兩棲攻擊艦級別外，二戰後亞洲建造的噸位最大作戰艦艇。採用全燃動力、射頻綜合集成及艦載通用垂直發射系統，是大陸人民解放軍海軍第4代驅逐艦。