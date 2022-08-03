華語天后李玟（Co Co）上周六登上第36屆大眾電影百花獎頒獎典禮擔任表演嘉賓，但因耳機出問題，導致她唱代表金曲《刀馬旦》大走音，百花獎導演今（3日）透過官方微博發文向李玟道歉，而李玟事後也轉發並寫下：「很愛你們的舞台，每個人都很努力」。

李玟上周六以「武漢女兒」身分回到武漢，登上第36屆大眾電影百花獎頒獎典禮擔任表演嘉賓，但她演唱代表金曲《刀馬旦》大走音，也顯得氣喘吁吁，李玟表演遭酸是「車禍現場」，她事後發文道歉，表示是耳機出問題「這次歌曲有hiphop元素，所以低鼓low bass非常重，把我的聲音蓋住了，更加聽不到，處於兩耳抹黑的狀態，我也盡自己最大努力完成了表演。我真的很慚愧，很抱歉」，文字滿是無奈與自責。

百花獎導演今則透過官方微博向李玟道歉，表示李玟一遍又一遍的認真彩排，與觀眾熱情互動，每一次都驚豔全場，「我們感受到了你的敬業和實力，很抱歉因為耳返（耳機）原因未能成就最好的演出舞台，在此我們誠摯向觀眾朋友和李玟女士表示歉意」。

對此，李玟事後也轉發微博，並寫下：「謝謝『六公主』，很愛你們的舞台，每個人都很努力，最開心回到武漢，我的家鄉！」網友也紛紛留言鼓勵：「天后就是天后」、「相信李玟的實力，無庸置疑」、「支持Co Co」。