前年行政院推動將農田水利會改制為公務機關，並通過修法實施，被外界批評是為了消滅地方派系，費鴻泰等38名在野黨立法委員聲請釋憲，主張《農田水利會》18條侵害全台17個水利會的水權及管理經營權，侵害憲法財產權等，憲法法庭辯論後，8月12日下午3點判決。

憲法法庭5月24日開庭辯論時，聲請釋憲的38名在野黨立委認為，農委會設立農田水利署要求全台水利會配合相關作業，違法濫權，明顯違反法律保留及權力分立原則，侵害全國水利會及155萬會員的農民，依憲法結社權的保障，且未經合法徵收程序，國家強奪水利會高達數兆元資產，已侵害人民財產權。

立委們的委任律師蘇煥智說，農田水利會當年成立是來自辛苦的農 民們，在台灣經濟發展的過程中不可忽視。水利會成為公務機關後， 水利會會員喪失水權的監督，也無法監督被移到工業使用的水權問題 ，影響農民的經濟自主及生存權。

但農田水利署長蔡昇甫說，原有的水利會無法解決用水不公平問題，現今的社會環境變遷，水利會改為公務機關後，政府才可 運用科學技術來處理灌溉水質汙染事件，保護水質、確保安全，修法 後的農田水利會法，有其必要性及正當性且合憲。