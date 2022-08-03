金馬影帝陳以文劇場新嘗試，和影像導演李奧森合作，挑戰現場表演藝術的可能性，演出作品《不知邊際、不知所謂事件》，一面擔任李奧森的替身，一面擔任引導觀眾聆聽的講演者，並和25位表演者一同辯證影像與觀者、時間與現場的關係。

陳以文表示，李奧森聯繫他的時候，他們並不相識，也不了解整個演出的全貌，但他從李奧森過往的作品中看出創作上的企圖，「這將會是一部不一樣的作品，不一樣本身就是必要的存在。」

陳以文出生於1966年，畢業於國立藝術學院（現北藝大）戲劇系，曾參與楊德昌電影《牯嶺街少年殺人事件》的製作、演出，加上學生時期的戲劇作品，長年來他拍電影、寫劇本，演戲對他來說並不陌生，過去也曾自編自演舞台劇《死刑犯的最後一天》。曾以《運轉手之戀》獲得金馬獎評審團大獎，近年則以《陽光普照》奪下影帝。

李奧森認為，陳以文的表演層次和內斂來自這些經歷，因此邀請他在這次作品中擔任多重身分，穿越在真實與寓言的邊際，講述著似真似假的訊息。陳以文表示，這次最挑戰的就是如何把一篇近乎散文詩的內容，說得引人入勝，減去過多的表演技巧，回歸最本質的表達。演出將於8月5日至6日在中山堂中正廳登場。