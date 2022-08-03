史上第一場中華高協東區月2日在花蓮球場落幕，楊喻棠、楊喻丞姊妹檔，以一路領先的態勢分別斬獲女子C組及D組后冠，從北區前來挑戰的北市仁愛小學應屆畢業生蔡宇泓強龍壓境，在男子C組稱王。

這場賽事兩天的比賽，女子C組楊喻棠的兩回合都各繳出82桿，累積164桿為29名參賽選手最佳，且她總共抓下4隻博蒂，亦為與賽11位女子選手唯一有博蒂進帳的選手。 花蓮海星小學李致勳、李俊澔兄弟檔，也是地主希望所繫，分別贏得男子C組亞軍及D組冠軍。

承辦賽事的花蓮高球委員會主委黃冠欽表示，為了在花蓮舉辦第一場東區月賽，在地的信宇建設董事長林玉富慨捐百萬新台幣，聘請前國家隊教練楊珺如及長春職業教練陳溪水每周固定駐點，將學校高球社團成員打造為競技選手，雖然選手進步明顯，但因起步較晚，整體技術水平與西部各區仍有差距，每個分組的冠軍和亞軍選手的差距至少20桿起跳，表示菁英選手不足，競爭力仍待加強，透過比賽可更了解哪些地方待補強。

花蓮球場去年曾經承辦北區月賽，備受好評，為了進一步落實東區高球發展，避免當地選手長途跋涉至北、中、南其他各區參賽，中華高協理事長王政松因此開辦東區月賽，造福宜、花、東三地基層高球幼苗，展現靈活的決策，也透過這次比賽，讓小選手和教練發現不足之處，繼續加強，朝成為獨當一面的好手邁進。