中國附醫與因美納台灣生技公司，3日簽訂合作備忘錄，投入「急重症臨床感染-敗血症 mNGS 研究計畫」。（張妍溱攝）

「超級細菌」引起的感染中，敗血症是致命病症，為助患者爭取黃金時間正確投藥，中國醫藥大學附設醫院與全球次世代基因定序龍頭，因美納（Illumina）台灣生技公司3日簽訂合作備忘錄，投入「急重症臨床感染-敗血症 mNGS 研究計畫」，檢測時間較現今目前24小時，縮短約8小時立即查出致病菌種，目前為臨床試驗階段，可望1年後上路，屆時檢測費將更便宜。

中國醫藥大學附設醫院院長周德陽指出，敗血症患者，若投藥晚1小時，死亡率即提升7.6％，尤其克雷伯氏肺炎桿菌具有嚴重性跟複雜性質體且有高度的抗藥性，被視為「超級細菌」。其死亡率高達51至97％，易透過血液危害肺、肝、眼球、腎、骨頭等器官，導致多處器官膿瘍。

以往患者發生細菌感染，要查出何種細菌感染需5至7天，有時錯過黃金治療時間。中國醫藥大學附設醫院開發「智抗菌決策輔助系統」，並與因美納及台灣康博醫創共同針對急重症敗血症的研究，進行總基因體基因次世代定序研究，未來檢測時間縮短為最快8小時，為病人爭取更多關鍵治療，檢測費用僅數千元。

周德陽說，使用mNGS次世代定序病原基因檢測，採晶片裝置，只需要1小滴約3cc血量，當天即可查出細菌種類，讓患者提早投入正確藥物搶先治療；目前針對院內急診及加護病房敗血症患者，提供1000名臨床試驗名額，提升治療精準度。

因美納（Illumina）台灣生技公司營運長鄭裕翔指出，首度在台灣展開的感染與傳染相關疾病檢測領域IDT（infectious disease testing）研究案，未來將鎖定癌症、罕病、傳染性疾病三大重點領域，並延伸至心血管疾病等範圍，與台灣頂尖臨床單位一同合作開發基因體應用在診斷、治療的新潛力。