七夕情人節即將到來，不少民眾會選擇贈送玫瑰花，表達愛意，受疫情、國際進口運費增加，今年初玫瑰花材成本曾上漲3至5倍，因此連帶影響銷量。不過，隨著疫情趨緩，進口玫瑰花價格稍微回穩，板橋花市也已做好準備，甚至準備永生花銷售，看好買氣回溫。

板橋花市馥郁花坊老闆陳月珠表示，進口玫瑰花因外型姣好，花商往年都會大量進貨，不過近年受到疫情影響，國際運費抬升，今年初一把花束價格約1000至2000元，較往年上漲近50％，本土玫瑰花價格批發價有落在250元至700元間，因此整體都連帶調漲。

陳月珠說，通常西洋情人節買氣較七夕佳，不過今年2月仍有3成玫瑰花滯銷，近期疫情趨緩，進口玫瑰花批發價降至1000元左右，相較便宜，本土花卉價格則未有太大差異，但預期不少民眾會出門買花，7月份有機會賣出7、8成。

板橋花市理事長林建章表示，今年普遍常見的紅色玫瑰花每束價格約落在150至250元間，價格平穩、品質優良，因應七夕情人節，花市也提供多種永生花，相比起較易凋零的鮮花，永生花外型較為持久，也有象徵「永恆的愛」、「不凋謝的愛情」的浪漫寓意，成為近年情人節送禮首選。

新北市農業局長李玟表示，板橋花市位在板橋區文化路與民生路口，鄰近捷運新埔站，地點方便，除周一公休外，每日上午9時至下午5時都有營運，由於攤商多是自有苗圃或直接從產地大量批購，花卉種類多樣、價格實惠，除了販賣花卉，還有各式盆栽及園藝資材可以選擇，民眾不妨趁著七夕前來採購。