女星謝忻2019年捲入不倫風波重創形象，演藝事業一度停擺，事隔3年才全面復出，並且重新被觀眾接納，如今的她找回生活步調，不僅努力工作，也更加把握人生，心態非常樂觀健康，近日她上節目，聊到感情觀，覺得其實自己的愛情經歷沒有很坎坷，沒想到被大前輩藍心湄打臉。

今年已經邁入4字頭的女星謝忻，目前尚未結婚，平時經常透過社群分享生活的她，可以看出一個人的生活也過得相當充實自在，近日她上《女人我最大》節目，跟同場來賓一同分享感情這條路上的經歷，在聽了楊繡惠的感情故事後，相當樂觀地表示：「其實我的感情故事沒有她這麼坎坷」。

不料謝忻這番結語一說出來，引發現場嘉賓一片譁然，個性向來直率的主持人藍心湄更是藏不住話，直言：「妳還不坎坷？！妳超蠢的！」謝忻聽了沒動怒，反倒笑了，她解釋，自己在感情部分的性格，是屬於比較天真的類型，「男生跟我講什麼我都會信，我會覺得他講的都對」。

謝忻也透露，身旁的男性朋友包含小鐘(鐘昀呈)在內，都曾經跟她說過，這個世界上沒有人適合她，說謝忻是當朋友的話，相處起來會很自在，「可是如果談戀愛的話，男生會覺得我不適合」，眾人聽了這番話，連忙安慰她「可是小鐘哥也單身」、「妳怎麼會請『鬼』拿藥單」、「他(小鐘)已經找到幸福了嗎？」反倒謝忻對於身旁男姓友人的這番見解可以理解。