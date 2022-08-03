美國晶片法案過關，其中雖有520億美元（約台幣1.5兆元）設廠補助，但也祭出「護欄」條款，領取美國半導體補貼的業者，不得在中國大陸進行投資。對此，英媒披露，南韓三星、SK 海力士正在重新評估大陸投資案，半導體分析師認為，地緣政治風險升高，將加速韓國晶片業者由大陸轉向美國，因為韓廠依賴美國設備和技術，才能大量生產晶片，所以「棄陸投美」也是別無選擇的決定。

美國眾議院上周表決通過「晶片和科學法案」，等待總統拜登簽署完成立法。該法案將提供520億美元設廠補助，獎勵美國晶片生產，但獲得補助的半導體業者，10 年內不得在中國大幅擴展 28 奈米以下先進晶片產量，一旦違反規定，要全額退還美方補貼。

英國金融時報引述消息人士報導，美晶片法案的「護欄」條款，可能迫使三星和海力士重新評估對大陸投資布局。南韓一位資深官員表示，時間拖久，南韓業者不得不「放棄」對大陸晶片製造的投資，他認為，「如果大陸不高興，就得跟美國磋商。」

SK 證券研究主管 Kim Young Woo指出，對大陸投資設下護欄，將加速韓國晶片業者由大陸轉向美國。他坦言，由於美中大打科技戰，韓廠開始重新思考策略，如今地緣政治風險升高，將更進一步投靠美國。

Kim說，三星、海力士將在美國蓋更多工廠，因為他們依賴美國設備和技術，才能大量生產晶片。如果要在美、中之間選邊站，他們別無選擇倒向美國這邊。

報導指出，SK 海力士在大陸無錫的DRAM廠，是美晶片法案下，南韓業者中受影響最大的廠房。該公司日前表示，正密切留意晶片補貼法案的後續發展。

首爾大學法學教授Lee Jae-min表示，若南韓業者領到美國補助，就受到美方控制，三星和海力士等晶片製造商必須定期升級技術，才能製造先進晶片，他們沒有尖端設備很難更新大陸廠房。

三星為追趕台積電，去年宣布在德州投資 170 億美元設廠；SK集團會長崔泰源日前與拜登視訊會談，宣布在美國砸下220億美元投資晶片、電動車電池和綠色科技，其中包括興建一座先進晶圓封裝廠。