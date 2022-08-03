新北市將開放50歲以上成人第4劑莫德納、高端、Novavax接種，衛生局表示，預約開放時間8月4日、5日上午9時至下午6時，接種日期8月11日至14日，接種地點包含227家醫療院所、29家衛生所及中和Global Mall專診。

另外8月1日起調整住宿式長照機構住民訪客探視管制措施，訪客一律應出具探視日COVID-19抗原快篩(含家用抗原快篩)自費篩檢陰性證明，若為「完成COVID-19疫苗追加劑種達14天(含)上」或確定病例符合解除隔離條件且距發病日或探檢陽性日(無症狀者適用)15天(含)以至3個月內」，得免除篩檢。

另每位住民每次訪客人數最多2位每次最多30分鐘調整為不可超過3人。原則限在指定公共區域訪視；不具備活動能力無法自行下床行動之住民可進入住民住房探視，並落實預約制、實聯制、詢問OCC及限制有感染症狀者進入、全程配戴口罩。