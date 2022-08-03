編舞家林宜瑾再度延續長年對台灣民俗文化的考察，以及結合家族背景，編創作品《綺夢遊》，探索個人的身體與社會的關聯，以及創作者如何讓劇場成為在夢境與現實之間，與觀眾交流的空間，本周末登場。

創作顧問周伶芝談及創作概念，她認為是從兩個意象出發，一為幻肢 ，二為夢與現實的糾纏。如何從受傷的身體影射關於歷史和記憶以及遺忘之間的交錯，並質問劇場能是否能夠成爲某一種夢與夢之間的空間。

周伶芝表示，「我們想讓觀眾感受到舞台彷彿是夢的薄膜，身處於劇場猶如在夢與夢之間，總是會有一些清醒跟迷幻的縫隙，而這個縫隙跟斷裂，或許可以讓我們找到一種身體穿越夢的方法。」

林宜瑾長年深入觀察台灣民間文化，透過田野調查，了解其中的社會意涵，並將陣頭、儀式、語言、飲食等，皆化入其舞蹈語言。

《綺夢遊》延續她的社會觀察，同時回望個人家族與大環境的關聯，作品發想自她的阿公晚年在時代下的境遇，包含傳統農夫的困境與職業傷害，因此透過舞蹈的藝術手法，提問人民之於社會的迷惘、壓抑和落寞。

演出將由劉俊德和趙亭婷兩位舞者擔任，表現一體兩面的「分身」，身體時而依附、時而表現對抗，透過搖晃、恍惚的身體語言呈現個人之於時代的無奈與掙扎。現場音樂設計及演出由洪于雯擔任。演出將於8月6日至7日在水源劇場登場。