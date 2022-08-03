大陸國台辦今（3）日發布答記者問，就蔡英文上午與美國眾議院議長裴洛西會面時，指出面對大陸「軍事威脅」、將強化「自我防衛力量」堅守民主防線等說法，大陸國台辦發言人馬曉光表示，蔡英文這番言論，把台獨分裂圖謀包裝成「堅守民主」，把大陸捍衛國家主權和領土完整的正義之舉歪曲為「軍事威脅」，完全是顛倒黑白、混淆視聽。

馬曉光表示，當前台海形勢緊張動盪的根源是台獨勢力和外部勢力沉瀣一氣、勾連作亂。民進黨挾洋自重、甘當棋子，加緊謀獨挑釁；美國變本加厲打「台灣牌」，不斷拱火澆油，圖謀「以台遏華」。他說無論怎麼狡辯、粉飾，都洗白不了他們才是兩岸衝突的製造者，台海和平穩定的破壞者，台灣民眾利益的加害者。

馬曉光表示，正告蔡英文及民進黨，台獨是絕路，外人靠不住，妄圖「倚美謀獨」註定落空，幻想「以武謀獨」更是利令智昏，只會加速滅亡。

總統蔡英文3日上午接見裴洛西等一行人並表達多項態度，強調台灣面對「持續且刻意升高的軍事威脅」，將堅守民主防線，跟全世界民主國家團結合作，維護民主價值，同時也會盡最大努力強化自我防衛力量，致力台海和平穩定。