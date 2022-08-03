「S2O Taiwan潑水音樂祭」今（3日）重磅宣布韓國女團「2NE1」隊長CL （李彩麟）擔任表演嘉賓，也是暌違5年再度來台。最近她才在南韓釜山一場音樂節舞台上示範「史上最性感的濕身熱舞表演」，在現場潑水濕遍全身之後，性感撫遍全身、跪在舞台上甩著濕髮熱舞，台下觀眾也脫掉衣服一起濕身狂歡，全場氣氛HIGH到最高點，預期來台在S2O主舞台帶來更精彩的性感濕身表演。

近年來演藝重心移往美國的CL，持續釋出新單曲，橫掃各大音樂排行榜，人氣依然不減。她的穿搭及音樂都擁有強烈的獨特風格，曾經連續兩年獲選為《時代》雜誌（TIMES）前100名世界上最具影響力的人物，近年來時常在各大音樂節亮相，今年登上美國知名音樂祭Coachella（科切拉音樂節），無預警帶著2NE1成員上台驚喜世紀合體，一手促成粉絲多年的心願，話題席捲全球。

除了2度隨著2NE1來台，CL單飛後也時常來台表演，她上一次來台是2017年，更公開表示「計畫在台灣開演唱會」，如今相隔5年未見到台灣歌迷，她一接受主辦單位的邀請，欣然答應來台表演。喜愛台灣的她時常關注台灣的動向，曾在2019年台灣同婚專法於立法院三讀通過時，在IG公開發文「YESSS！」力挺，她一直念念不忘台灣美食及熱情歌迷，尤其特別鍾愛台灣水果，也期待此次有機會在台灣觀光。

今年S2O Taiwan表演陣容堅強，集結多位國際級巨星來台，包括「印度鬼才」KSHMR（百大DJ第11名）、與天后蔡依林合作《Stars Align》的R3hab（百大DJ第12名）、高喊「台灣是我最愛的國家」5度來台的西班牙浩室小鮮肉Danny Avila（百大DJ第34名）、迷倒一票樂迷的「義大利型男兄弟檔」VINAI（百大DJ第51名）、炸翻世界各大音樂祭的「荷蘭Trap電音天團」Yellow Claw，「葡萄牙野性小鮮肉」KURA（百大DJ第74名）、「瑞典新星王子」KAAZE（百大DJ第83名）等，還有「國民姊夫」DJ KOO（具俊曄）與DJ Junior現場B2B共同表演。

主打嘻哈音樂的「Money Bunny」舞台，重金邀請洗腦金曲《Gucci Gang》走紅全球的饒舌鬼才Lil Pump來台壓軸演出，還有「大馬創作鬼才」黃明志、「敢說敢做」的謝和弦R-chord，以及「新世代饒舌炸藥雙人組」Asiaboy禁藥王＆ Lizi栗子與「南台灣饒舌新勢力」潮州土狗登台表演。

S2O Taiwan將在8月27日、28日於台北大佳河濱公園盛大登場，今年與Spinnin’ Records攜手合作，將有旗下多位DJ來台輪番上陣，搭配招牌設備「360度噴水系統」及「高壓水槍」原封不動自泰國運來臺灣，現場從四面八方不斷噴射水柱，搭配絢爛的燈光效果，讓樂迷體驗溼身又失聲的快感，享受最瘋狂的夏日潑水派對。