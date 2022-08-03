高雄一間由蔡姓男子經營的經紀公司，平常以提供傳播小姐為主業，但受到疫情影響，生意一落千丈，於是轉型成為討債公司，經紀公司儼然變成暴力討債場所。因不只一位受害者報案，警方獲報後前往攻堅，包括蔡男與旗下小弟共11人，通通依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由等罪起訴。

蔡男在高雄市新興區成立經紀公司，平日提供傳播小姐給酒客，周邊的地區都是該公司的服務範圍，不料碰上疫情阻撓，讓八大行業受到影響，公司的生意也受到重挫，生意一落千丈。為了維持公司的正常營運，蔡男竟動起歪腦筋，將經紀公司轉型成為暴力討債公司，原本的公司也變成對被害人施暴、凌虐的地點。

一名羅姓計程車司機，因車損關係與租車公司發生糾紛，租車公司要求羅男給付1萬5千元的修車費，但羅男覺得不合理，並未給付該款項；沒想到蔡男等人竟強行押走羅男，並進行軟禁、圍毆；還把羅男的提款卡取走，領取羅男帳戶裡的9萬3千元，逼迫羅男簽下和解書以後放行，放行前還恐嚇羅男「如果報警就砸爛你的車」，讓羅男心生畏懼。

另一名何姓男子因與他人有債務糾紛，蔡男將何男騙到公司以後，持棍棒、鐵條、刀械等武器攻擊何男，並將何男脖子上的金項鍊強摘下來，逼迫何男簽屬和解書後放行。何男離開後，小弟將金項鍊變賣到銀樓，換取4萬8千元的現金。

2021年10月，陸續有被害人報警，檢警展開調查，設下天羅地網逮捕蔡男與其公司旗下小弟10人，也起獲棍棒、刀械、瓦斯槍等犯案工具。由於事證明確，蔡男等人也坦承犯行，檢方偵結後依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由等罪起訴。