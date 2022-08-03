台南市政府環保局為揪出善化區胡厝里的惡臭來源，還組成跨科室聯合稽查小組。（環保局提供／洪榮志台南傳真）

台南市善化區胡厝里近來夜間經常傳出惡臭，居民苦不堪言向市府環保局陳情。環保局歷經2個月稽查附近的11家養豬場，最後鎖定李姓業者經營的畜牧場進行異味採樣，經異味汙染物官能測定室9名專業聞臭師分析後，發現該場異味濃度超標6倍，將依空氣汙染防制法開罰10萬元以上、500萬元以下，並限期3個月完成改善。

環保局指出，異味超標的養豬場屬於傳統養豬場，飼養豬隻頭數大約400到500頭。該局跨科室聯合稽查時，發現業者雖在豬舍外設置除臭設施，但並未正常運作；同時，豬舍旁的水溝內，也有明顯的豬糞尿廢水堆積，即鎖定為異味汙染源可疑對象。

環保局一開始先組成跨科室聯合稽查小組，稽查所有可能的汙染源後，再偕同區公所辦理汙染陳情案說明會，收集社區居民紀錄到的汙染時間及所見所「聞」，接著再匡列可能的對象，經過一連串的前置作業，終於掌握到傳出惡臭的特定養豬場。

在對該養豬場異味採樣前，環保局還派員前往該養豬場附近連續觀察7天；當決定於7月21日深夜12時採樣時，更通知李姓業者全程在場。9名專業聞臭師22日一早先到測定室聞臭，並在規定的時間內完成異味分析後，確認該養豬場周界異味濃度標準應為50，但官能測定結果卻高達300，超標6倍，確認異味嚴重超標，整個過程耗時2個月以上。