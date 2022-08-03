近日傳出多起台人遭詐騙至柬埔寨工作，遭扣護照、囚禁凌虐加入詐騙集團等，網路紅人小商人表示，由於該事件獲得各界關注，以往輕易換取救人情報，現在都會被勸不要多管閒事，而詐騙集團也開始越藏越深，導致往後救援變得越來越困難，他特別發文呼籲大家：「出國打工要有所警覺，天下沒白吃的午餐。」

小商人於臉書發文，提醒大家：「出國打工要有所警覺，天下沒白吃的午餐」。（圖／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）

網紅小商人於《Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司》發文，他一直以來都不想講柬埔寨的事情，因為在那邊救人都要靠關係，很多事情都見光死。他在柬埔寨做過生意，要不是合夥人的關係，他跟本沒想過去。他說柬埔寨確實綁架勒索賣人頭的很多，但是秉持著越亂的地方越能賺到錢，他還是向錢看齊。

小商人指出，有許多在網路上有流量的人拍影片揭發整件事情，獲得大眾關注本事好事。但現在事情越鬧越大，當地救人變得特別困難，因為警察盯的緊，詐騙集團就藏的越深，他有幾位朋友在柬埔寨做些生意，近幾年也救了不少人。但最近事情鬧太大，難以收到資訊。日前又死了1位台灣人，後來被說是吸毒過量直接火化。

小商人表示，柬埔寨一堆跑路的華人，很多都亡命之徒也沒在跟你543的，說開幹就開幹的，反正一槍，你人沒了就什麼事都沒了，尤其現在兩岸緊張，以前有關係可以打聽下落，現在要救人，就會被直接開嗆，或警告不要多管閒事，不然下個就是你，如今救人變成擋人財路、交惡，很多人沒背景的都不想碰這些事了。小商人在文末提醒：「出國打工要有所警覺，天下沒白吃的午餐。」

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