漢堡王夏季促銷宣布即日起推出三連發優惠活動，首波霸王省優惠券，個人超省餐雙肉雙層美味系列只要119元，雙人激省餐最高現省百元，多人分享餐安格斯牛肉吃堡飽369元起，外帶內用皆享優惠。同時King Deals超省餐香菜系列，全新推出「辣味花生香菜雙豬扒堡」限量上市。此外，「萬丹紅豆聖代」8月9日起全台聖代販售店期間限定開賣，售完為止。全台火烤美味專賣店也將獨家販售「萬丹紅豆牛肉堡」，基隆仁二店更於8月10日隆重開幕，漢堡王期待堡迷們吃爽吃飽。

漢堡王個人超省餐三款雙肉堡系列，「雙層小華堡」、「雙層火烤牛肉堡」與「黃金起司雙豬培根堡」，最低57折起，通通只要119元；雙人激省餐首選美式「花生雙層脆雞堡」搭配「奔牛肉堡」、大份辣薯球、兩杯中杯百事可樂也只要239元，現省超過百元。多人分享餐人氣「奔牛堡」與安格斯系列三堡搭配勁濃起士薯、大份辣薯球及三杯小可最低64折，369元起。

繼台味冰果室花生香菜系列餐點好評不斷，即日起，King Deals超省餐加碼再推出「辣味花生香菜雙豬扒堡」，單點109元，套餐價129元，限店限量販售。漢堡王表示，百分百來自屏東在地綿密香甜的萬丹紅豆蜜製成的「萬丹紅豆聖代」，自8月9日起，將會於全台聖代販售店期間限定開賣，單點69元，加購價49元。「萬丹紅豆草莓聖代」單點79元，加價購59元。火烤專賣店更將獨家推出「4.4oz萬丹紅豆牛肉堡」，單點129元、套餐169元。

漢堡王宣布正式回歸基隆！先前基隆中正店關店令許多堡迷們不捨，漢堡王不讓粉絲失望，宣布火烤美味專賣店－基隆仁二店將於8月10日強勢回歸開幕，祭出三大好禮活動歡迎民眾來吃爆。