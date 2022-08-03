因應全球企業與投資人持續關注永續經營議題，我國主管機關逐步要求上市櫃公司建立ESG報告編製及驗證之作業程序。依照資誠統計，美國有高達81％企業主管將以雲端科技強化ESG報告編製品質。

在面對永續報告編製壓力與挑戰及報告編製數位化趨勢下，資誠智能風險管理諮詢有限公司日前舉辦「ESG報告編製挑戰及Workiva雲端科技分享」線上研討會，由資誠智能風險管理諮詢有限公司董事長許林舜分享ESG永續報告當前科技運用趨勢，並邀請Workiva雲端報告平台顧問陶宇慧分享雲端報告平台具效率性的解決方案，以協助企業建立標準化永續報告編製流程，在ESG浪潮來臨時，順勢乘上領先的浪頭。

資誠智能風險管理諮詢有限公司董事長許林舜表示，因ESG議題涉及多面向，需跨部門、跨系統蒐集報告資訊，這些因素都增加了編製ESG報告的困難度。

企業內部若缺乏具備ESG專業知識的報告編製統籌單位，將影響報導資訊之準確性。報告編製流程分為資料蒐集、資料整合、報告編製、主管審核及產出報告五階段；ESG報告編製橫跨財會、人資、生產及業務等部門，相關數據分別來自ERP、廠房汙染排放等不同系統，使資料源更加複雜，以致企業在蒐集及整合ESG報告資訊上面臨極大挑戰。

許林舜進一步指出，以傳統報告方式編製報告，於人工整併報告、資料審核及版本控管時，易有人為疏漏的風險，時有前端資料源資訊正確，而報告資訊卻不一致之情形，影響整體報告品質。而ESG永續相關數據廣泛運用在不同報告中，例如CSR報告書、TCFD報告書、財務報告、股東會年報等，若未建置標準化報告流程，將造成資料重複蒐集或雷同卻不一致的情況發生，除人力浪費，亦可能導致報告品之堪憂，降低外部對企業之信賴度，進而影響投資決策。

根據PwC US發布的《2021 Cloud Business Survey》，在受訪的534位美國大型企業高階主管中，有39％的受訪者已導入或正導入雲端科技強化ESG報告編製品質，42％的受訪者正規畫導入雲端科技強化ESG報告編製，共計高達81％的受訪者將以雲端科技強化ESG報告編製，顯示企業正透過雲端報告編製工具推進ESG目標，將企業ESG價值觀、目標及指標整合到企業策略中，以辨識企業優勢、改進劣勢，最終降低ESG風險。

透過雲端科技將實現流程自動化與數據標準化，進而優化報告編製流程及數據管理能力，提供組織內更大的透明度。許林舜分析，節省成本、增進部門協作溝通、提升報告編製效率、提升報告即時性、強化資安控管，為組織邁向雲端的主要因素。藉由雲端轉型促進溝通與消除無效率，為企業領導者提供即時、攸關及可靠的訊息，可為企業增加競爭優勢，推動業務績效。

Workiva大中華區顧問陶宇慧指出，與ESG相關之不同報告，皆可於單一雲端報告整合平台進行編製，雲端報告編製平台可串接異質資訊系統、強化報告編製流程，以縮短報告編製時間。雲端報告平台關鍵功能包含：一、線上即時提交及更新資料，簡化複雜的資料蒐集過程。二、線上修訂、指派、複核功能，使反覆審核修正流程更為順暢。三、平台中保留完整的稽核軌跡，強化版本控管及可驗證性。四、一致蒐集及整合資訊，自動化產出不同需求報表，節省重工之浪費並提升報告一致性。五、內建GRI、SASB、TCFD、UNSDG等多種ESG準則框架，確保企業依循最新之準則。

許林舜強調，企業建置ESG報告編製標準化流程時，須重新梳理報告資料流，適時導入新科技，以增進企業敏捷性、確保資訊一致性及正確性，可提升報告品質，同時減少風險，在現今快速變化的環境下，方能保有領先優勢、永續發展。