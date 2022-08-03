大陸對台海周遭實彈軍演 國防部用影片向國人信心喊話 (國防部提供)

中共預於今(2日)起於台灣周邊海空域，舉行實彈演習，國防部立刻也發表聲明表示，大陸演習區域侵入中華民國領海或鄰接區，危及國際航道，是挑戰國際秩序、破壞台海現狀、危害區域安全的不理性行動。國軍堅決捍衛國家主權，有絕對能力與信心，負起守衛疆土的責任，反制任何侵害我國家主權的行動。為此還特別以「捍衛家園 堅定守護」為題製作一支影片，強調國軍「備戰不求戰、應戰不避戰」。

國防部在影片中，特別以「捍衛家園、堅定守護」，強調國軍保護家園，無分晝夜，國軍始終站在疆土的最前線，堅定捍衛國家主權！

國防部也強調，「我們無懼威脅與挑戰，備戰不求戰、應戰不避戰，有決心、有能力、有信心，守護民主，保衛自由！」

國防部指出，國軍運用聯合情監偵手段，可全般掌握台海周邊海、空域動態，並秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」，以及「不升高衝突」的理智態度加強戒備，嚴密監控台海週邊軍事動態，請國人支持國軍，守護國家主權和國防安全。

國防部強調，中共以武力解決分歧、破壞區域和平穩定的霸權心態，無助其國際形象，亦傷害兩岸人民情感。國軍將與區域盟友保持密切連，並加強協調合作，共同防杜區域安全情勢升高。