台中市議會今天定期會進行台中市治安總體檢專案報告，市議員楊正中批評，「沒有國安，哪來治安？」，認為面對裴洛西來台引發大陸大動作演習、制裁，將會影響到地方的民心與治安，問警察局長蔡蒼柏「準備好了沒？」，蔡蒼柏則回應，只能自求多福了。

楊正中說，昨天晚上全台灣有許多民眾都很關心美國眾議院議長裴洛西率領多位眾議員來訪的專機是否降落台灣？結果專機在晚上10點44分準時在台灣落地，各方預測可能發生的任何軍事武力衝突都沒有發生，真是天佑台灣。我們都很歡迎好朋友裴洛西到台灣來訪問，但裴洛西是美國第3號政治人物，她的來訪也造成台灣的國安危機，而且還是自1996年以來兩岸最大的軍事危機。

楊正中指出，中共的「鴨霸」舉動只會讓台灣人民更厭惡，這一連串的制裁可能只是一個開頭，未來還有什麼動作還不知道，但經濟上的不安與動盪，未來就會影響到地方的民心與治安，人心浮動的社會治安狀況怎麼會好？未來台中市的治安，不管是毒品或槍枝查緝的案件，可能都會層出不窮，請問警察局長蔡蒼柏你們準備好了嗎？

蔡蒼柏則回應，以現在的處境，只能自求多福了，後續則解釋，並非指治安自求多福，而是警方要做好自己崗位工作之意。