2022宜蘭國際童玩藝術節在8月8日父親節推出優惠專案，當日同行孩子只要在購票口對爸爸說出「爸爸我愛你」或親吻爸爸一下，爸爸入園只要100元。（宜蘭縣政府文化局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

父親節將近，2022宜蘭國際童玩藝術節在8月8日父親節推出優惠專案，當日同行孩子只要在購票口對爸爸說出「爸爸我愛你」或親吻爸爸一下，爸爸入園只要100元，即可省下150元；縣府文化局表示，為慶祝父親節，特別推出爸爸和小孩享同價「百元」入園優惠活動，邀請全家大小一起同樂。

宜蘭童玩節平日個人券250元、0至6歲兒童免門票、6至12歲兒童券100元，今年特別推出父親節優惠，讓父親可以和小孩在8月8日當天同享100元入園優惠，重溫爸爸童年歡樂，讓親子共遊童玩節。

文化局表示，這次童玩節園區多項設施，非常適合親子同樂，像是每天3場次的「親子探索劇場」，超擬真恐龍和震撼音效，受到大小朋友喜歡；還有專為幼童設計的「星球探索平台」，設置爬網、兒童滑梯及噴泉，讓親子共享戲水樂趣。

其中，「繪動森林館」可讓親子一同彩繪宜蘭太平山特有野生動物，作品掃描後即時投影融入森林情境中，生態教育寓教於樂，「超時空訓練站」則是運用身體不同部位，通過一關關互動遊戲考驗，成為超時空戰士，及享受賽車飆速的「宜蘭Fun城市賽車–童玩賽道」等親子展館，讓大人小孩驚喜不斷。

而每天下午4點的野外劇場也是精采可期，有國外民俗樂舞團隊、國內外特色團隊表演，晚上還有國際級專業亮點團隊演出，及夜間立體燈光水舞秀，活動資訊可上官網查詢。