台灣各地都設有防空疏散避難設施，台北市超密集。（圖／翻攝自初版防空疏散避難地圖）

美國眾議院議長裴洛西訪台引起大陸不滿，解放軍宣布在台周邊進行實彈演習，台海危機急速升溫。不少網友好奇，若兩岸發生衝突該去哪避難？事實上，台灣各地都設有防空疏散避難設施，民眾可透過內政部的「防空疏散避難專區」查詢，另外也有網友根據內政部資料自製簡易版的「初版防空疏散避難地圖」，其中台北市的防空設施超密集。

美國眾議院議長裴洛西來台引發台海緊張，今在PTT上有網友詢問說，面對現在的狀況，有必要事先囤糧嗎？也有人好奇若真的有任何狀況發生，到底哪裡有防空設施可以避難？

其實台灣各地都設有「防空疏散避難設施」，想知道離自己家或公司最近的防空設施，可以去內政部警政署全球資訊網的「防空疏散避難專區」查詢。不過，多數的防空設施都設在大樓的地下室，在一般的狀況下屬於個人財產，未經同意不可擅自闖入。

另外，也有網友利用內政部網站公布的防空設施的資訊，自製出一個「初版防空疏散避難地圖」供民眾參考，點擊進入網站以後，授權瀏覽器的位置資訊，就可以自動定位出周遭的防空設施。而點選任一個防空設施之後，就會出現設施的地址和可容納的人數。