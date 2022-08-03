節氣轉換被認為是能調整運勢的好時機，命理師柯柏成分享，下周日（8月7日）將迎來24節氣「立秋」，若想增進桃花姻緣，建議當天早上在臥室的正北方放置一杯蜂蜜檸檬水，另外在紅包袋上寫「今日立秋，百病皆休」，並貼在家中牆壁上，也可增進健康運勢。

柯柏成在臉書粉專發文表示，今年立秋是在8月7日晚間8點28分57秒交節氣，屬於晚立秋，意味著天氣還會熱上一陣子，不過炎熱的天氣延長，也有利於農作物的生長，因而大豐收。

柯柏成指出，當地球繞日到「立秋」這一個節分點上，可以透過一些方法增進桃花姻緣及健康運勢。若想增進桃花姻緣，立秋早上可以在臥室的正北方放一杯蜂蜜檸檬水，記得不要加蓋，才能吸引主管人緣桃花的護法神庇佑，隔天起床後再喝掉。

若想增進健康運勢，柯柏成建議立秋早上出門前，先在紅包袋上寫「今日立秋，百病皆休」，並貼在家中大門附近的任一牆壁上，隔天再取下拿到廚房水槽化掉即可。

柯柏成提醒，每個交節氣當天，天地磁場會因交接而紊亂，若當天行房不僅對彼此的身體造成影響，男女雙方的運勢也會跟著下降，因此建議當天避免行房。另外立春、立夏、立秋、立冬的前一日為「四絕日」，是一般擇日忌用的日子，建議立秋的前一天（8月6日）應盡量避免婚事、遠行、訂盟等事宜。