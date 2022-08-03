裴洛西來台「恐怖在後頭」？ 他見一事驚呼：事態嚴重了

中共宣布將在4日12時至7日12時在台灣四周海空域舉行軍演，並組織實彈射擊；本報訪問4位高階退將，均認為這次台海情勢比九六台海危機嚴重。一位退將說，九六台海危機，美派兩艘航母來是保護台灣，這次美軍派航母戰鬥群則是保護美國眾議院議長裴洛西，不是為了保護台灣。

這位退將說，九六台海危機美來兩艘航母保護台灣，尼米茲號航母還直接穿越台海，中共一點辦法都沒，並且停止飛彈演習的恫嚇，而這次美軍來的航母，根本沒進第一島鏈，只為保護裴洛西，他預判，裴一走，美航母也會退，中共軍演，就是選擇這個時機，美離開，他軍演，美航母不會再進第一島鏈保護台灣。

另一退將指出，九六年台海危機是針對前總統李登輝訪美，目的是想要影響台灣總統選舉。不過那時兩岸有密使溝通，所以危機容易控管；此次軍演，中共用意對內是安撫鷹派及高張的民族主義，對外是威攝美國及台灣，不同的是兩岸已沒有溝通的管道，有擦槍走火的危險。

也有退將說，這次中共軍演是中共國家主席習近平連任，面對內部壓力下的不必要但卻必須的反應，而且是過度反應。這次演習比九六年更廣泛嚴重，充分顯示解放軍軍力已今非昔比；中共海空壓迫應該比九六年更嚴峻。九六年是對台灣的反應，這次是對美國的反應，但軍演是反應過度，中共有內部壓力，不得不為。

至於外島，這位退將認為，可能壓力沒九六年那麼大，九六台海危機中共有拿外島意圖，也有做準備，當時參謀總長羅本立經常去外島，外島部隊官兵也寫生死狀，而這次軍演，中共說不定會放假情報，說要拿東沙或烏坵之類，讓我戰備緊張，但中共奪外島可能性不高，中共都有能力封鎖台灣本島了，幹嘛拿個外島，但也有退將認為，東沙島防衛還是要注意。