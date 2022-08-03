韓國央行3日指出，若政策利率上調4碼，也就是100個基本點或1%的話，當地房價在之後的兩年期間最多估下修2.8%。
影響房價的因素很多，包括新物件供給數量、房貸多寡以及申請條件，還有各項政經環境考量等。不過，韓國央行這項研究要點，主要是放在政策利率變化後，對房價會產生多少影響。
韓國央行表示，利率若上調100個基本點，當地房價在1年內或許會下修0.4%甚至到4.7%，至於兩年內可能會下跌0.9%至2.8%。韓國不動產委員會(Korea Real Estate Board)指出，7月最後1周首爾公寓售價跌幅近3年最大。同時，2022上半年全韓物件買賣移轉量，更是來到歷史新低。
繼前5次每次都升1碼之後，韓國央行於7月13日將基準利率一口氣上調0.5%至2.25%，力道之大全所未見。為了打通膨，外界預估韓國央行至2022年底前還會調升利率，最後可能會增至2.75%或3%。
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