桃園市虎頭山日前有白化五色鳥現身，模樣相當可愛。（拍鳥俱樂部陳姓鳥友提供）

桃園市虎頭山日前有白化五色鳥現身，模樣相當可愛。（拍鳥俱樂部陳姓鳥友提供）

桃園市虎頭山日前有白化五色鳥現身，模樣相當可愛。（拍鳥俱樂部陳姓鳥友提供）

桃園市桃園區虎頭山步道旁1顆樹木1日被鳥友發現白化五色鳥，模樣相當可愛，2日吸引上百鳥友前往拍照。不過牠已離巢，拍鳥俱樂部社團社長黃蜀婷指出，白化五色鳥簡單說就是基因變異，其他鳥類也有發生過。

黃蜀婷說，該白化五色鳥1日被民眾發現，後來訊息慢慢傳開，2日已有100多名鳥友前往拍照。黃蜀婷說，有看到大家在談論這隻鳥，她還特地請特生老師看照片，老師分析，從鳥眼睛來看，她就是白子，屬於基因突變，其他鳥類也有發生過。因白化較為特別，因此吸引大批鳥友。

黃也介紹，五色鳥是台灣特有種，在都市公園很常見到，常面臨的危機就是有民眾亂抓，不過牠需要樹木、樹洞育雛，因此樹木對牠們來說很重要，野外枯木減少，對牠們也有影響。她也呼籲，有些人行道修樹，希望避開春、夏鳥類育雛時間。她說，雖然沒去現場，但照片看起來井然有序，她也在社團呼籲鳥友離開時要維護環境。