泰國6月讓大麻合法化，街頭出現許多商家販售大麻相關商品，但相關法令配套尚未完成，導致狀況混亂。醫界呼籲暫停這項政策，公共衛生部長則是鐵了心要執行政策。

泰國長久以來有使用大麻入菜或是治病的歷史，為了讓大麻成為經濟作物，泰國政府近幾年逐步讓大麻往合法化的目標前進。

政府在2019年修改麻醉品法（Narcotics Act），讓泰國成為東南亞第一個合法化醫療用大麻的國家。儘管醫用大麻合法，但大麻仍被列為毒品管制名單中的第5級管制毒品。

為進一步促進大麻的經濟價值，泰國公共衛生部在2020年底將大麻的葉子、纖維、根部和莖部從管制名單中移除，讓餐飲業者或保養品業者可以利用這些大麻部位入菜或製作保養品，創造經濟利益。

今年6月9日泰國更成為東南亞首個大麻合法化的國家，政府將大麻從毒品管制名單中移除，想在自家種植大麻的民眾不需事先取得許可，也沒有數量限制，但必須到食品藥物管理局（FDA）設置的網站或手機應用程式上登記。

不過，大麻萃取物中四氫大麻酚（THC）的含量必須低於0.2%，高於此含量的大麻萃取物仍然是列管毒品。大麻中含有的四氫大麻酚就是會讓人有興奮感的物質。

政策一開放，民間馬上百花齊放，泰國街頭出現一間又一間標榜販售大麻各式產品的店家，許多飲料店或餐廳也標榜原料使用大麻，人人都想要搶食這塊大餅。

儘管大麻從毒品管制名單中除名，立法進度卻沒有趕上大麻合法化的腳步。政府宣布政策，國會卻仍在立法以便制定更多大麻使用的相關細則和規定，形成了法律空窗期。

儘管公共衛生部強調未開放娛樂用大麻，自家栽種的大麻只能醫療用，民眾也不能在公共場合使用大麻。但實際狀況是，潘朵拉的盒子一開，在沒有明確法律規範下，政府無法全面控制用途，導致這段空窗期間狀態不明、甚至亂象叢生。

在大麻合法化後的幾天，就傳出多人因為使用大麻而送醫，公共衛生部緊急以行政命令宣布大麻不能賣給20歲以下的青少年和孕婦。

各級學校也宣布大麻校園止步。高等教育、科學研究和創新部（The Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation）禁止轄下所有大學和單位內販售含有大麻的食物和飲料，也禁止從校外攜入；同時禁止校園和相關單位內有人把大麻做娛樂用途。

不只是大學，泰國教育部也禁止大學以下各級學校內出現大麻，學校員工要確保學校內不會販售含有大麻的食物和飲品，學生也不能從校外把相關產品帶入校園。

不只學校禁大麻，醫界也有憂慮的聲音，800多名來自拉瑪帝博迪醫院（Ramathibodi Hospital）的醫護人員連署呼籲，在沒有立法前，政府應立刻暫停大麻合法化的政策。聲明中提到，在缺乏適當規範下，大麻很容易用在娛樂用途，青少年也容易取得。目前的狀態若繼續下去，不管短期或長期都會傷害泰國的醫療體系和人民的健康。

最近公共衛生部突然發公文給警方，要求警察逮捕沒有執照販賣大麻產品的商家，隨後兩天又趕緊撤回公文，讓相關商家霧煞煞。

推動這項政策最重要的人物是出身泰自豪黨（Bhumjaithai Party）的副總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）。大麻合法化是泰自豪黨在2019年國會選舉時的政策，政策上路後的混亂，各界把矛頭指向阿努廷，在7月底的國會不信任案辯論中，也成為在野黨質詢的焦點之一。

面對質疑聲浪，阿努廷強調這項政策不會暫停，泰國已經走得太遠無法走回頭路，大麻有助於促進泰國的經濟。他指出，預計8月底提出相關法律草案，接著就會送到國會審查。（編輯：馮昭）1110803