雲林縣林內鄉寶隆紙廠舊址是日據時代三菱製紙所，留下來的紙漿槽爬滿藤蔓植物，是網紅的必拍。（周麗蘭攝）

寶隆紙廠的廠房鋼架也留在現場25年，成為歷史物件。（周麗蘭攝）

紙漿槽與風車。（周麗蘭攝）

雲林縣府3日舉行記者會宣布將邀請6名地景藝術創作者進駐寶隆紙廠舊址創作，可望成為旅遊亮點，右十是縣長張麗善。（周麗蘭攝）

雲林縣林內鄉寶隆紙廠舊址是日據時代的三菱製紙所，林內鄉公所也一度借用辦公，1996年閒置迄今，目前是一大片綠地，留有紙漿槽、廠房鋼架，林內鄉民陳情縣府活化之，雲林縣府城鄉處邀請6名地景藝術創作者進駐，將有舞猴、鹿與蝶、森徑間、好多好多蟲等作品，可望成為旅遊亮點。

林內鄉台3線旁的寶隆紙廠1996年走入歷史，土地所有權人2010年自辦市地重畫，保留風車、水塔、紙漿槽、螺旋迴水道、廠房鋼架，可惜未轉型成功，雲林縣府接管公共設施，2020年裝設65盞LED路燈。

特別的是，寶隆紙廠的舊有辦公室是1911年間日本三菱製紙所的辦公廳舍，林內鄉1946 年創鄉時，鄉公所辦公廳舍尚無著落，曾借用此地辦公，雲林縣府2006年登錄為歷史建築，目前委託雲林縣觀光休閒農業發展協會經營，命名為「林內驛站」，販售芋頭冰。

林內驛站雖吸引網紅拍照打卡而有名氣，但吸引力仍不足，林內鄉親數次陳情縣府，盼打造成該鄉休閒運動空間；縣長張麗善曾帶隊會勘，評估該地導覽系統、休憩座椅不夠，且需要亮點加持，才能把台3線的遊客吸引進來。

縣府城鄉發展處與文觀處集思廣益，委託一策展團隊邀請6名地景藝術創作者以林內元素例如紫斑蝶、台灣獼猴、八色鳥，創作各種素材的裝置藝術，布置在2公頃的園區內，預計10月亮相，創作者包括張和民、任大賢、黃蘭雅、陳宣誠、蔡佳吟、黃啟軒。

縣長張麗善表示，希望透過地景藝術把在地文化、產業結合起來，帶動林內鄉、雲林縣的觀光人氣與聲量，也把林內鄉的木瓜、芭樂、水稻介紹給國人。

策展人呂耀中說，很多人都以為林內只有紫斑蝶，其實牠只是生態鏈的物種之一，作品將不只紫斑蝶，將融合台灣獼猴、梅花鹿及各式各樣在地物在創作裡。

城鄉發展處長林長造說，這幾位藝術家的聲量很大，希望他們的地景藝術製作帶動林內鄉的觀光起步。