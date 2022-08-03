證交所表示，如興（4414）董事會解除經理人競業禁止一案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」相關規定，惟如興延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息，已違反上述規定，故處以違約金5萬元，並函知如興公司嗣後應確實依規定辦理。

如興爆出地雷事件後，先是摜殺4根跌停，之後，近3個交易日，在8月1日與2日還打開跌停，但3日開低殺低，跌停板雖在盤中開開關關，終場仍高掛跌停板，報2.64元。