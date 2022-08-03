國道1號下午2點多，北上彰化段內側車道又5部自小客車連環大追撞。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

國道1號下午2點多，北上彰化段內側車道又5部自小客車連環大追撞。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

國道1號下午2點多，北上彰化段內側車道又5部自小客車連環大追撞。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

國道1號南下員林段上午發生3車追撞輛。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

這是什麼撞車天，國道1號南下員林段上午發生3車連環追撞，下午2點北上彰化段內側車道又5部自小客車連環大追撞，車頭接車尾，全撞到咪咪帽帽，還見到花盆滾落車道，一路往前翻滾，駕駛怕影響隨後，駕駛下車拚命追了幾百公尺，滿頭大汗，現場一片狼藉，太陽酷曬，駕駛們在分隔間等候國道警察來處理。

這起追撞事故，疑似未保持安全距離，像打保齡球，一下子擊毀了5部轎車，有的轎車還被撞到半衝分隔島，其餘就是車頭接車毀，全都撞到一團團爛鐵。

現場玻璃、保險桿等，掉了滿地，現場一片狼藉，離譜的是，還有轎車運載的花盆掉落，一路翻滾，駕駛追著花盆跑，想要趕緊撿回來，就怕又造成另一起路障事故，在車陣中追得滿頭大汗，驚險連連，讓過路駕駛都看得猛捏一把冷汗，「這是國道欸」。

車禍事故，國道三隊還在處理中，拖吊車已上陣，肇事責任歸屬還待進一步調查。上午國道1號南下214公里處的內車道也發生3車大追撞，疑似一輛要變換到內車道，未保持安全距離，撞上前車，幸好無人傷亡，警方還在進一步釐清責任歸屬。