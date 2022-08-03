新竹林管處與民營公司一起合辦認養栽種海岸林木活動。（新竹林管處提供／謝明俊苗栗傳真）

新竹林管處與民營公司一起合辦認養栽種海岸林木活動，認養林地有0．57公頃。（友信行公司提供／謝明俊苗栗傳真）

新竹林管處與民營公司一起合辦認養栽種海岸林木活動。（友信行公司提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南、後龍濱海一帶有道條狀自然海岸林，對於當地防風固砂發揮相當功能，北市友信醫療集團為了共同保護海岸森林景觀生態，特別與新竹林管處合作認養後龍鎮1341號保安林，並栽植了1500株濱海防風固砂林木，為保護海岸生態盡一分心力。

新竹林管處與友信行公司舉行企業認養造林合作，日前在後龍鎮第1341號保安林地，辦理造林地認養立牌暨現場巡禮活動，由竹管處海岸林工作站主任黃森霖及友信行同仁到場參與，攜手守護海岸林。

友信行公司今年認養後龍鎮1341號飛砂防止保安林，面積約有0.57公頃，共栽植近1500株苗木。透過混合栽種多層次、多樣化的海岸原生樹種，以公私協力方式讓保安林維持抑制飛砂、調節氣溫等功效，以達到環境保育並串連全台國土生態綠色網絡。

友信行公司表示，友善環境、永續發展一直都是友信關心的事，今年除了發起「生活減碳」關上不必要的電燈一小時，以及在電梯旁設置紙袋的重複利用箱，讓資源可被多次利用等活動，也推動「森活減碳」，不僅邀請講師來為公司同事們分享森林的重要性，也以實際行動認養造林地，以身體力行的方式一起為生活的環境努力。

新竹林管處表示，近年來積極結合民間的力量，厚植森林資源、維護樹木健康及生態環境，友信行公司除了認養造林外，也致力於內部員工的環境友善教育，由此顯示，已有越來越多企業、民眾有感極端氣候，認同森林的公眾效益及永續環境的重要性，也更以實際行動投入保護環境、友善生態的行列。