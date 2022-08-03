陽明交大今年四月發起烏克蘭新生獎助，支持因戰亂導致學業中斷的烏克蘭學生來台銜接學業，已預計將有36位烏克蘭新生在今年秋季來台，修讀包含電機工程學系、資訊工程學系、亞際文化研究國際碩士學位學程、工業工程與管理學系等學位。

這是台灣也是陽明交大善盡國際責任的精神，獲得企業與校友熱烈支持，短短四個月募得金額超過台幣4千萬元，共有超過15家企業與校友挹注捐款，包括：承翰教育公益信託基金、富邦金控蔡明興董事長、台積電慈善基金會、世界先進、施振榮學長、環球晶圓、群聯電子、久元電子、思源基金會、吳銘雄學長等、佳必琪國際股份有限公司、非常木蘭創辦人張舒眉女士、全人健康科技股份有限公司，讓烏克蘭學生能順利來台。

總計首批來台的新生包含學士19人、碩士16人、博士1人，修讀學院科系分布於電機學院、資訊學院、人文社會學院、管理學院、工學院、生物科技學院、客家文化學院、科技法律學院、理學院、醫學院，共11院19科系。

為了協助烏克蘭學生來台，除了校內任教於應用化學系的波蘭籍魏恆理教授（Professor Henryk Witek）協助將訊息轉傳至波蘭當地媒體外，陽明交大校內一群烏克蘭留學生包含電機工程學系的馬莉亞（Maria Lenotieva）、資訊工程學系的尹狄馬（Dmytro Ivakhnenkov）與機械工程所的歐思奇（OleksiiBarabash）也都協助將訊息轉傳至家鄉。

交大思源基金會林嘉勲董事長(零壹科技董事長），為了推動烏克蘭學生來台，在幕後捐獻奔走，終於迎來了36位烏克蘭學生，毅力令人佩服。