新竹縣府集結各鄉鎮市人文和自然景觀特色，推出「新竹縣新十三景」，創造新一代的風華印記，搭配近日正「夯」的12條動物步道，讓在地民眾和遊客都能飽覽竹縣的山光水色，期帶來竹縣觀光的「共伴效應」。

縣長楊文科表示，1871年《淡水廳志》紀載「全淡八景」，其中有四景位在新竹縣市，1954年重擬「新竹縣八景」，迄今超過一甲子，場景已出現很大變化。

縣府交旅處和新聞處重新踏查後彙整，收錄橫越古今的歷史建築、自然景觀及人文風情的「新竹縣新十三景」。

竹北市「客來新瓦」，保留六家林家祠建築，成為新瓦屋客家文化保存區。新豐鄉「龍貓隧道」為紅樹林木棧道。湖口鄉「老街尋幽」為著名的湖口老街。

新埔鎮「街巷宗祠」為著名的「三街六巷九宗祠」。關西鎮「石橋古韻」為縣定古蹟東安古橋。芎林鄉「鹿寮春雪」為每年桐花綻放雪白的鹿寮坑。橫山鄉「櫻桐爭艷」在大山背古道賞花，走大崎棟古道至頂點，每天都能欣賞「竹縣百萬夜景」。

竹東鎮「彩繪軟橋」為軟橋社區的彩繪房屋。北埔鄉「茶金風華」以北埔老街慈天宮為中心的古蹟群。峨眉鄉「湖佛映輝」為峨眉湖的湖光山色。

寶山鄉「寶山明珠」即是寶二水庫。尖石鄉「石蛙御天」為青蛙石步道可欣賞青蛙石。五峰鄉「少帥泉湯」為清泉溫泉，張學良故居可一覽張學良的清泉幽居歲月。

交旅處6月推出「皮皮獅同樂會」12條動物名步道，吸引很多民眾參與，楊文科建議民眾上山享受芬多精後，還可到「竹縣新十三景」尋幽探訪，認識新竹縣的風華底蘊。