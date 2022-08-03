美國眾議院議長裴洛西率團赴台灣訪問，蔡英文總統因與裴洛西午宴，臨時向民進黨中常會請假，據轉述，代理主黨團總召柯建銘報告時表示，裴洛西無比的道德勇氣，及自由民主理念的貫徹，始終如一的堅持，尤其在全球大變局時刻，有一錘定音之效，影響深遠，必留史冊。

他強調，裴洛西下午訪問的「景美人權園區」，與台、港、中人權人士對話，讓他特別感動。世界的政要，美國憲政上第三重要的議長，居然有此行程，意義非凡，代表對人權重視與獨到的眼光。

裴洛西今率領國會議員訪問團，首站拜訪立法院；據轉述，柯建銘今中常會，他代理黨主席，分享今上午立法院裴洛西訪團拜會情況。

柯建銘說，他代表執政黨黨團第一個發言，他提到，1小時，大家交叉發言，雖時間有限，但每人發言，都是重點意見交換，整體氣氛良好，偶有笑聲，也見裴洛西，雍容大度中，平易近人的一面，在有效、聚焦、善意、尊重，正面軌道上意見交換，不只少見，更是歷史的一刻。

他說，裴洛西議長此行，更是深化台美之間堅若磐石的友誼及合作，未來不管世界局勢的變化，這個方向是會持續下去，台美在亞太和平、印太戰略的架構上，深化全方位的合作，是我兩國間的共同目標。

他說，做為國會最資深立委，及執政黨最久任的總召，因為共同職業的關係，裴洛西過去的表現，一直是他長期關注與學習的對象。

他說，在全球大變局下，裴洛西無懼於中共恐嚇，堅持自己的價值與理念，才有此行，也抗議前總統柯林頓給中國「永久最惠國待遇」，也對前總統川普不假辭色的調查。

他表示，裴洛西敢站在全世界最有權勢政治人物的對立面，是要有無比的道德勇氣，及自由民主理念的貫徹。

這是政治人物對自己信仰，一以貫之，始終如一的堅持，當然是「勇者無懼」，也是「世界民主的典範」，尤其在全球大變局時刻，有一錘定音之效，影響深遠，必留史冊。

他說，自己也代表執政黨，表達在2016年蔡英文總統上任後，在蔡總統堅持改革，抗中保台政策下，執政黨在立法院的努力。

提到裴洛西參訪「景美人權園區」；他強調，台灣有全世界最久的戒嚴，走過白色恐佈，至自由民主的今天，「轉型正義」是不容忽視的課題，這是裴洛西，長期關注中國人權問題，看到台灣的改變，重回歷史現場，共同見證民進黨對自由、民主、人權的價值與理念，是兩岸最大的差異，想必是議長此行的另一歷史意義的作為，為之感動。