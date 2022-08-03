美國眾議院議長裴洛西今（3）日赴立法院進行談話會議，席中女口譯員的插話行為引發熱議。許多人發現，口譯員在裴洛西談話時開懷大笑，甚至一度打斷裴洛西講話，質疑她是否適任。不過曾任英語新聞主播的口譯員浩爾分析，「譯者應該有特別考量」。

裴洛西今上午在立法院公開談話，過程中口譯員的麥克風突然有問題，更換新的麥克風後，疑似沒有注意到裴洛西正準備發言，便插話表示麥克風已換好，直接打斷裴洛西的發言，之後裴洛西誇獎台灣或提到比較有趣的事情時，口譯妹開懷大笑，遭網友批評像在參加同學聚會。

浩爾在臉書粉專「浩爾譯世界」發文表示，逐步口譯筆記可以記下非常長的訊息段落，除非有特殊原因或該談話段落實在太長，一般不會請講者暫停。浩爾強調，「譯者應該有特別考量，我覺得大家不要過度放大解讀，那樣對於在職者是很大的壓力。畢竟重點是明白傳達訊息」。

對此，許多網友紛紛回應，「口譯是個無敵燒腦的工作啊」、「沒錯！尊重專業，當下的狀況是我們沒有辦法預測的」、「真心覺得這次的口譯人員壓力山大，裴洛西一口氣講完的風格，身為線上觀眾的我都覺得這需要強大的記憶和口譯能力啊！」、「感覺譯者太緊張了，加上麥克風突然失靈。我覺得一些新聞台的同步口譯問題比較大，翻譯精準度有點掉線」。