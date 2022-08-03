美國眾議院議長裴洛西訪台，引發北京政府強烈不滿，除了在台灣周邊開展一系列軍事演練外，更下令暫時禁止進口台灣多項食品，已有超過1400多加企業受害，並暫停進口台灣柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚，以及禁止「天然砂」對台灣地區出口。

北京政府一連串制裁引發討論，有網友提到「大陸禁一堆食品，台灣怎不禁電子零組件如晶片反制？」其他網友則警告嚴重後果，強調如果台灣禁晶片出口的話，應該是兩邊股市一起跌停，因為竹科不是只有台積電，一堆做消費性電子的都靠大陸吃穿，以台灣IC設計大廠聯發科為例，天璣（Dimensity）系列主力客戶幾乎都是陸廠。

也有網友提到「台灣跟進，禁止進口晶片到大陸」、「禁晶片的話，台灣還有什麽價值」、「台灣應該不敢禁晶片啦，吞下去吧」、「如果禁止貿易，對大陸跟台灣都很傷」、「台灣食品現在變成不賣大陸就會滯銷，這根本是生產過剩了吧」。

台積電董事長劉德音日前接受CNN訪問，則罕見回應大陸若武力犯台，將使世界秩序崩壞，至於台積電方面，他則說沒有人能以武力控制台積電，並強調一旦發生將使台積電陷入無法營運的狀態，況且，就算大陸武力奪取拿下台積電晶圓廠，生產還是會停擺，因為台積電的材料等供應鏈來自美國、日本等各國，光有晶圓廠廠房及設備也沒有用。