網紅「Yumi.k」擁有傲人G級上圍加上敢秀敢露，讓她一夕間迅速爆紅，instagram就多達139萬粉絲追蹤，近日剛從韓國旅遊返台的她，卻驚曝出現「4症狀」，嚇得急忙發文求助，讓網友擔憂她是否身體出了狀況。

Yumi.k日前剛從韓國返台隔離完，不過身體疑似出現不適狀況，便趕緊發文向廣大網友求助，並用黑底白字透露出現的症狀：「流完鼻血後，頭暈、想吐，反胃2天了，這個要去看哪科」，接著附上無奈吐舌頭的表情符號，似乎為此已經困擾許久，不過並未表明狀況，讓粉絲們十分擔心她是否健康亮起紅燈。

Yumi.k透露身體出現4大症狀。(yumibb8888 IG)

Yumi.k近日在曬出飛機上的自拍照，她表示坐一趟飛機衣服竟破了兩件，先是大嘆第一件外衣右胸口破了洞，第二件穿在身上的亮片背心，因為左胸肩帶連接處斷裂，得先用別針固定，避免路途中滑落讓車頭燈直接外露，不過網友的目光幾乎都在她的傲人上圍，紛紛留言：「肩帶太辛苦了，負荷不了」、「太重了撐不住斷了 」、「優點都被看見了」。