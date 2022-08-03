受制需求不振，EG報價、利差表現疲弱，南亞（1303）、東聯（1710）等EG廠除啟動減產策略，舒緩虧損包袱，而歐洲特化、電子材料第三季需求增溫，搭配電子材料、特化新產加盟貢獻，增添營運支撐力道。

其中，南亞電今年除樹林廠區第四套離型膜全年運作貢獻，大陸惠州玻纖布與銅箔基板4月完工投產，合計年產約120億元；ABF載板錦興廠去瓶頸及自動化改善首季完工投產，產能提升11％。

東聯下半年台灣乙烯胺系列產品、聚醚胺、EOD II及半導體級二氧化碳等特化產能陸續開出，加上以往歐洲特化產品多會銷到亞洲，今年反倒向亞洲市場積極拉貨，有助特化事業價、量動能蓄勢推升。

南亞表示，各國採取升息政策抑制通膨，引發終端消費緊縮，下游聚酯需求恢復緩慢，且華東港口EG庫存累積，壓抑行情走勢。目前生產廠家持續減(停)產降低虧損，在供應量減少下，EG市場價格震盪偏弱整理；南亞第三季也維持部份產線停產，營收持平。

不過，南亞惠州銅箔基板、玻纖布廠開始小量投產，產銷量增加，而伺服器、載板及網通板等訂單持穩，加上東南亞地區客戶急單需求，銅箔基板及銅箔接單量增加，支撐電子材料營運持穩推進。

俄烏戰爭爆發導致歐洲特用化學品因上游供給不順市況供不應求，轉向亞洲拉貨。東聯特化營收比逾3成；因應EG價格市況變動較大，今年持續加大特化產品銷售。

東聯特化乙醇胺 (EA)可做為農業、醫療、化妝品等原料，三乙醇胺 (TEA)A用於洗滌劑和護膚等產品。下半年特化新產陸續開出，並投入電子化學品、風力發電、車用等領域產品開發，有助減緩EG衝擊。