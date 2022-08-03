美國眾議院議長裴洛西訪台引發中共反彈，國台辦今宣布，懲戒「台灣民主基金會」、「國際合作發展基金會」台獨頑固份子關聯機構。國民黨下午指出，此種懲戒無助於推動兩岸人民福祉，呼籲大陸當局立即停止傷害兩岸關係的不當行徑。

國民黨文傳會副主委林家興表示，台灣民主基金會與國際合作發展基金會皆為中華民國外交部設立的公設財團法人，兩者皆對在國際間宣揚中華民國的民主成就有重大貢獻，並無黨派統獨之分，籲大陸當局停止傷害兩岸關係。

林家興舉例，台灣民主基金會董事席次一半以上為包括國民黨所派代表在內的政黨代表，非「台獨頑固份子關聯機構」，不該遭受「懲戒措施」。

林家興說，國民黨不會放棄與對岸「有原則的交流」，但大陸當局的法律與懲戒措施不應及於中華民國自由地區；籲陸方立即停止傷害兩岸關係不當行徑，兩岸應對話、交流，不應對抗、交惡，否則對兩岸關係與區域和平只會帶來負面衝擊。