5名消防人員因為救災受傷。（消防局提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長徐耀昌等人日前往苑裡消防分隊探視，祝福受傷同仁早日康復。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苑裡鎮玉田里7月發生工廠火警，消防隊員趕抵救援不料遇上水蒸氣爆炸現象，造成3名消防員臉部灼傷、2名消防員輕微熱衰竭，經送醫治療後狀況穩定，苗栗縣長徐耀昌3日前往苑裡消防分隊探視，祝福受傷同仁早日康復，並在出入登記簿上簽名寫下「加油，平安」，提醒消防人員出勤時務必注意自身安全，平安撤離。

苗栗縣消防局7月25日下午3點接獲報案指稱苑裡鎮工廠發生火災，出動苑裡、通霄、三義分隊前往搶救。由於現場為腳踏車車架磨製工廠，主要燃燒區塊為收集廢鋁集塵區域，且鋁粉為禁水性物質，燃燒溫度極高，遇水更會發生化學反應，因此預定利用附近乾燥紅土，將燃燒鋁掩埋窒息滅火。

不料，在消防人員進行破壞戰術，要在工廠上方鐵皮建立開口，利用敲棒將鐵皮往上翻開時，疑有不明水流入火災區域，鋁粉與水接觸產生水蒸氣爆炸現象，熱氣從開口處猛然噴出，造成苑裡分隊小隊長蔡進銘、苑裡分隊隊員袁森昱、蔡祐嘉頭部面積9到10％出現1到2度燒燙傷。

另有苑裡分隊隊員張品宜、陳彥宏在執行周界防護過程中，因工廠內高溫高熱造成輕微熱衰竭現象，所幸送醫後狀況穩定。

苗栗縣長徐耀昌第一時間接獲消息，立刻指示消防局隨時掌握同仁傷勢狀況，欲前往醫院探視，但考量醫院探病限制，只好等到受傷人員情況穩定出院後，3日與消防局長匡夢麟前往苑裡消防分隊慰問並致贈慰問金，縣議員陳品安、張顧礫、等人也到場關心，對他們英勇表現給予高定肯定並祝福早日康復。

苗栗縣長徐耀昌感謝在這次救援過程中，消防同仁為控制火勢，冒生命危險在高溫高熱的惡劣環境下深入火場救災，順利遏止火勢蔓延。

他表示，消防人員碰到火警、山難、水難、地震等臨時突發狀況，必須在最短時間內抵達現場救援，以自身專業、平日定訓的成果以及犧牲奉獻精神，搶救鄉親的生命財產安全，在臨危不亂的情況下，將災害與傷害降到最低，並且安全撤離，因此希望消防人員們務必在任務中保護好自身安全。

消防局長匡夢麟說，這次的火警災害，幸好消防同仁身穿完整防護裝備，以及敏捷的反應能力，不然後果難以想像，而每次的救災都隱藏著極大風險，平日除了加強訓練以外，也要呼籲工廠對自身產品、尤其特殊原料務必要標示清楚。

他也要求消防大隊前往工廠安檢時，也要特別注意廠方是否做好標示、自主管理以及員工訓練，因並非所有火警都適合用水撲滅，若發生災害，除了廠方知道如何應變以外，也要讓趕抵救援的消防人員了解現場狀況，才能以最適當的方式迅速撲滅火勢。