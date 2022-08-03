美國眾議院議長裴洛西訪台，超商、台鐵遭駭出現抗議裴洛西字樣，法務部長蔡清祥3日受訪時表示，超商遭駭事件，業者已向刑事局報案，另調查局資安站也會協助了解蒐證。至於台鐵新左營站部分，調查局高雄市調查處亦會展開了解。

美國眾議院議長裴洛西訪台，引發全球關注，而超商結帳櫃台上方的電視螢幕，竟出現「戰爭販子裴洛西滾出台灣」畫面，另台鐵新左營站的電視螢幕，也疑似被駭客入侵，放送「老巫婆竄訪台灣，是對祖國主權的嚴重挑戰；那些積極迎接的人，終將受到人民的審判；同種同族的血親關係割捨不段；偉大華夏終將統一」，不少網友拍照後上傳社群，引起熱烈討論。

媒體今詢問法務部長蔡清祥，有關超商、台鐵遭駭一事，蔡清祥說，超商被駭，業者已向刑事局報案，另調查局資安站也會協助了解蒐證。至於台鐵部分，調查局高雄市調查處亦會展開了解。

蔡清祥說，調查局是國安團隊的一員，會配合國安團隊作好相關因應措施，對於國內基礎關鍵設施，會加強防範。