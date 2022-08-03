民進黨台北市長參選人陳時中（前排左二）今下午短暫出席內科發展協會第11屆第一次會員代表大會。（陳薏云攝）

眾所矚目的美國眾議院議長裴洛西2日晚間抵台，台北市長柯文哲在飛機落地10分鐘後發臉書，稱與美日交好，卻不必與中國交惡，台灣應該左右逢源。民進黨台北市長參選人陳時中今出席活動受訪反酸，政治上想要左右逢源就變成牆頭草。

柯文哲昨發文提及，裴洛西此行受到中方強烈反彈，直到出發前一刻，她都未將台灣列入出訪計畫。美國總統拜登一度表示，軍方不認為此時訪台是好主意。更強調要保持自己的主體性，和美日交好，「卻不必與中國交惡。台灣應該左右逢源，而不是左右為難。」

對此陳時中今下午出席內科發展協會第11屆第一次會員代表大會前受訪，表示基本上大家都想左右逢源，但事實上很難，並開酸柯文哲，政治上想要左右逢源就變成牆頭草，另也開玩笑譬喻若是感情上左右逢源就是劈腿。

陳時中表示，大家都想要多方得利，但不論人生或政治都需要選擇，我們需要選擇正確的路。

另談及國民黨台北市參選人蔣萬安及國民黨主席朱立倫公開支持裴洛西西來台，但與國民黨內部分人士理念不符，是否有口徑不一的感覺，陳時中妙語如珠表示，同一個團隊理念不一，那就有一點「左右逢源」的感覺了。