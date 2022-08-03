暑期時光不只是家庭的重要假期，也是維繫里民感情的大好機會！有許多社區都趁著熱情的暑假，在晚上舉辦音樂欣賞會、草地音樂節等歌舞活動，鼓勵家長帶小朋友走出冷氣房，一起跟著樂聲享受涼爽的仲夏夜！身為「社區好鄰居」的永慶房屋，自然不會錯過助陣在地活動的機會，提供帳棚、瓶裝水與濕紙巾等物資，以實際行動支持社區，為鄰里活動注入更多活力。

莊敬里飄揚樂聲 台灣竹樂團演奏經典組曲

松山區莊敬里里長劉美鳳表示，由台北市文化局推動的「文化就在巷子裡-社區藝術巡禮」，將豐富的藝文表演活動帶入鄰里，邀請各地藝術表演團隊，在巷弄內展演。其中，台灣竹樂團領銜的「經典樂曲‧風華再現」組曲，就在松山區莊敬里的撫遠公園裡演出，吸引許多里民到場欣賞樂團的悠揚樂聲。此次音樂欣賞會由松山區莊敬里協辦，永慶房屋也熱情響應，不只提供帳篷、瓶裝水與濕紙巾，還有同仁在活動現場擺設攤位，並規劃里民同樂的抽獎活動，放大活動效益！

劉美鳳里長分享，當天音樂會所演奏組曲，都是由大眾耳熟能詳的經典曲目組成，活動成效良好，在戴好口罩、落實防疫措施下，鼓勵里內居民多多出來走動，就近觀賞精彩的表演。

莊敬里里長劉美鳳分享，音樂欣賞會活動成效良好，讓里民可以就近觀賞竹樂團演奏。（圖/永慶房屋提供）

紫雲里舉辦草地音樂節 羽球國手驚喜現身

內湖區紫雲里往年都會在暑假期間，於大湖公園陽光草坪舉辦父親節草地音樂會，鼓勵大手攜小手闔家參與，同時促進里民交流，活絡社區情誼。紫雲里里長夏亦芳分享，去年因疫情影響停辦，許多里民都大呼可惜與懷念，因此今年在落實禁止飲食、保持社交安全距離等防疫措施下，與台北市基督教大內（大直與內湖）之光協會，帶來詩歌演唱、樂團現場演奏等歌舞表演，豐富音樂節，還有羽球國手周天成做為神秘嘉賓，驚喜現身！讓活動盛大舉行、里民安全參與！

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「永慶房屋持續深耕在地服務，疫情期間我們贊助鄰里防疫物資，協助社區防疫，目前疫情趨緩，只要地方有需求，永慶身為社區好鄰居，我們都會很樂意全力支援活動舉行，促進地方繁榮發展，希望能藉此建立跟地方鄰里的深厚情誼，讓我們的服務更貼近客戶的需求，做社區、鄰里的最佳夥伴，成為最貼心的專業房仲品牌！」