大部分公司到職滿三個月都會加薪，但專櫃櫃姐卻反過來，一名女網友面試百貨專櫃櫃姐，得知三個月後薪水會從32k減為25k，仍決定入職，但入職一個月就發現主管會逼職員外調，增加一堆規定例如沒拔插頭扣800元等，讓剛來上班的她苦勸大家「真的不要去」。

這名女網友在臉書《靠北老闆2.0》指出，7月初面試上了一間百貨專櫃櫃姐，前三個月薪水32k，三個月後減為25k，理由是前三個月要讓新人學習，不會給業績壓力，還說壓力自己造成的，公司不會給員工壓力，於是原PO接到錄取通知後就安心入職。

原PO表示，然而到職後才發現，制服要做滿半個月才有，所以襯衫西裝褲要自己買，第一天上班開始一直發試用包，但她不喜歡對路人死纏爛打，但學姊教導要一直纏著客人、每個都要發，這樣才有機會有業績。

最後原PO做了快一個月，接近7月底時突然收到督導訊息，告知月底業績要達到1萬5千元，否則會被公司資遣，原PO聽了傻眼怎麼剩三天才通知，此外還一直要求員工外調其他縣市、插頭沒拔扣薪800元等，扣錢扣超兇，讓她感嘆「真的不要去」。

對此，網友看了也都搖頭，紛紛留言：「業務類的工作這樣很正常」、「其實不光是專櫃，有銷售業績壓力的工作都很類似」，還有人建議，「給他資遣阿，拿完資遣費再走，一直要你外調就是想讓你自己走，省資遣費」。