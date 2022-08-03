BMW周三提出警告，在通膨、天然氣短缺，和供應鏈瓶頸下，下半年將出現更多挑戰。該豪華車廠並預期全年交車量將下滑，獲利率將在7%至9%之間。

BMW指出，較高的定價，以及二手車市場強勁需求，部分地抵銷了交車出貨下滑的影響。

該德國公司也警告，財報中並未考慮到西方對俄羅斯加緊制裁、天然氣供應中斷，以及烏克蘭戰爭可能延長擴大等因素影響。

總部位於慕尼黑的BMW說，儘管營收有成長，但第二季(4~6月)息稅前獲利(EBIT)年減31.5%，為34.3億歐元，但仍高於Refinitiv預測的31.3億歐元。

BMW說，合併了在中國的合資公司華晨寶馬，推升公司上半年營收，但拖累了獲利表現。第二季EBIT利潤率為8.2%，低於去年同期的15.8%。

BMW在今年獲得北京必要的許可，對其中國合資企業的持股從50%增加到75%。

該公司第二季出貨56.3萬輛車，年減19.8%；營收為年增21.6%，來到347.7億歐元。

BMW預計今年交車量將略微下滑，低於此前持平的預測。