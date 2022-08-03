一頭長髮與水汪汪的大眼睛，今年24歲的劉懿萱畢業自化妝品科，在學期間就曾依靠亮眼的外貌兼職網拍模特。比同齡人更早擁有工作經歷的懿萱知道，想要爭取高薪收入就不能替自己設限！因此出社會後，她沒有和同學一樣進入美容產業，而是加入提供新人完整教育訓練與薪獎制度的永慶房屋！擔任專業經紀人的3年多來，懿萱不只單月最高收入多達20萬，還在22歲就靠自己的力量，在台北市內買下第一間房，比同年級生更早解鎖人生成就！

一對一師徒制 業務新人也能快速上手

年紀輕輕就年薪破百萬的劉懿萱分享，她在4年前畢業時，也與大部分社會新鮮人一樣，對未來沒有明確規劃，網拍模特雖然看起來光鮮亮麗，但工作量不穩定，連下個月有沒有工作都不知道，讓她十分缺乏安全感，也不想將寶貴的青春時光浪費在無保障、沒有升遷機會的工作上。因此懿萱決定善用自己喜歡與人互動的特性，從網拍模特轉行當業務，並選擇成交總價最高的房產仲介，要趁年輕全力拚高薪！

劉懿萱表示，因為先前毫無房產知識與業務背景，所以她在選擇房仲業者時格外慎重。經過比較後發現，只有永慶房屋提供業務新人前9個月每月5萬收入保證，不綁約、不扣款，不用擔心在入行時沒業績就沒收入，或是被老闆巧立名目扣薪，有足夠的時間讓她安心學習房市行情及房產銷售。

此外，永慶的團隊共戰精神及一對一師徒制，也讓劉懿萱好驚訝，她說，「原以為業務之間都會互相競爭，沒想到永慶的學長姊皆以團隊利益為優先，會主動教導我如何接待客戶、傾聽客戶需求，再陪同我帶客戶看屋、說明屋況環境，毫不藏私！」永慶完整的教育訓練及師徒制度，不只讓懿萱能快速上手業務工作，也讓她發覺，在永慶當業務一點都不難！

永慶的一對一師徒制，讓毫無相關經驗的劉懿萱(圖中)也能快速上手業務工作、業績表現出色。圖/永慶房屋提供(疫情前拍攝)

數位工具升級 永慶業務省時又省力

「你是不是也覺得女生當房仲不適合、會很累？但永慶跟一般傳統業務真的不一樣！」劉懿萱表示，在進入永慶當經紀人之前，也曾擔心是否需要在街頭發傳單、拉客戶，再加上自己隻身從桃園北上挑戰更大的房產交易市場，也讓分居異地的家人擔心，是否有能力應付帶客人看屋時的隨機狀況。

對此，劉懿萱表示，永慶的一對一師徒制，讓所有業務新人都會有學長姊陪同客戶賞屋，完全不須擔心安全性疑慮。且永慶身為科技房仲的代表品牌，透過近300家門市的聯合銷售網，現有物件與客戶需求都一目了然，不用盲目開發客源，再加上「實境找房」數位功能，透過手機或電腦就能讓經紀人與客戶，先用手機觀看房屋的VR環景影像、內部裝潢細節，過濾不適合的房子，不只節約了服務時間，也讓服務更升級！懿萱分享，「曾經有一位台中的客戶，就是透過線上看房，直到交屋那一天才北上、第一次看到實體的房子！」

劉懿萱(圖右)分享，永慶業務不需要在街頭發傳單、拉客戶，新人也都會有學長姊陪同客戶賞屋，不須擔心安全性疑慮。圖/永慶房屋提供(疫情前拍攝)

機會人人有！4年不到從社會新鮮人晉升業務副理

即將入行滿4年的劉懿萱，每個月業績穩定，透過永慶透明、無年資限制的晉升制度，平均每月收入高達9萬，不只入行第二年就靠自己在台北成功置產，也在今年升職為業務副理，單月最高收入多達20萬，與身邊同齡人平均月收32K的「薪」境差異極大。不僅如此，永慶的「彈性工作8小時」制度，也讓重視家人相處的懿萱，經常能排出3天的連續休假，回到桃園老家陪伴家人，讓工作與家庭生活都兼顧！

對有企圖想爭取高薪的社會新鮮人，劉懿萱直言，不用擔心無相關背景與工作經驗，永慶擁有完整的新人培訓規劃，只要持續進修自己的業務能力、付出時間努力學習，人人都有機會晉升為年薪百萬的超級經紀人。