宜蘭縣政府文化局今（3日）上午11時，在中興文化創意園區舉行111年度敬好生活品牌入選品牌公布暨授獎記者會。（宜蘭縣政府文化局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

敬好生活品牌由米泉釀、NVB、三星四季青花瓷、小磚疊疊樂、青木工坊、己文堂、泥物、珍韻、未來氏、植妍家、原木文創、正福茶園等12個品牌入選。（宜蘭縣政府文化局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府文化局今（3日）上午11時，在中興文化創意園區舉行111年度敬好生活品牌入選品牌公布暨授獎記者會，此次徵選超過50個品牌投件，由12個品牌脫穎而出；縣長林姿妙親臨頒獎，期許「JINHO宜蘭敬好生活」年年有所突破，拚出宜蘭好文化、好生活。

文化局表示，敬好生活品牌徵選今年已邁入第3年，累積豐富的文創成果；根據2021年台灣文化創意產業發展年報顯示，宜蘭縣2020年全國各縣市文化創意產業的廠商家數，成長率為5.11％；營業額成長率為33.24％，為6都直轄市之外營業額成長幅度最高的縣市。

此次評委們針對參選品牌的品牌力、市場力、量產力與行銷力等項目，經多方討論後，由米泉釀、NVB、三星四季青花瓷、小磚疊疊樂、青木工坊、己文堂、泥物、珍韻、未來氏、植妍家、原木文創、正福茶園等12個品牌入選，品項類型廣泛，有陶作、石藝、木工、手工皂、茶葉等產品。

今年徵選資格首次開放食品與農特產品，其中入選的有米泉釀、珍韻、植姸家、正福茶園等；盼透過品牌創作者的創意發想與使用者體驗感受，將產品融入宜蘭在地元素與精神，傳達豐富的文化底蘊。

縣府對於「JINHO宜蘭敬好生活」品牌持續擴大宣傳力道，除在電視廣告、FB粉專、IG等線上管道曝光，提升品牌知名度外，第一波品牌實體亮相將於8月10至14日高雄的台灣文博會隆重登場，另10月也會舉辦敬好生活節的推廣活動。

林姿妙表示，這次徵選競爭激烈，最終脫穎而出的品牌，可說是菁英中的菁英，期許未來有更多人透過宜蘭文創代表隊，一起拚出宜蘭好生活，體驗在地文化的美好。